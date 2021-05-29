شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب تحولت إلى أفلام عالمية بعد نجاح Mortal Kombat.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع الفيلم الأمريكى Mortal Kombat تحقيق النجاح الفترة الماضية في شباك التذاكر العالمى، وذلك بعدد طرحه يوم 8 أبريل الماضى، خاصة بين محبى اللعبة الشهيرة التي تحمل نفس الاسم، الذى يدور حول قائمة ضخمة من المقاتلين من شخصيات مختلفة في عالم خيالي يتقاتلون للفوز.

ولكن هذه ليست المرة الأولى التي يتم تحويل لعبة شهيرة فيها إلى فيلم عالمى، ومن ضمن هذه الأعمال فيلم الـ Live Action الذى طرح في 9 مايو من عام 2019، POKÉMON Detective Pikachu، العمل الذى كان في الأصل مسلسل كرتونى نجح في بداية الأفينات، في جذب أنظار الكثير من المتابعين حول العالم في وقتها، وحقق فيلم POKÉMON Detective Pikachu، إيرادات وصلت إلى 433 مليون دولار.

ثانى عمل هو فيلم Need for Speed، الذى طرح في خلال عام 2014، وحقق نجاحًا كبيرًا جدًا، خاصة بين محبى هذه اللعبة، وحقق إيرادات وصلت لـ 203 ملايين دولار، ودار العمل حول قصة متسابق شوارع الذى خرج حديثًا من السجن، واشترك في سباق للسيارات المعدّلة، وخلال اشتراكه في هذه السباقات، يتم مطاردته من شريكه لكى يقتله.

ثالث لعبة هي Hitman، الذى طرح منها فيلمان، الأول كان من بطولة تيموثي أوليفانت وأولجا كوريلنكو، وحقق أكثر من99 مليونا في شباك التذاكر، وطرح في خلال عام 2007، تحت اسم Hitman.

أما الفيلم الثاني، طرح تحت اسم Hitman: Agent 47، وطرح في 2015، وكان من إخراج ألكساندر باخ، وبطولة روبرت فريند وحنا وير، وحقق تقريبا 82 مليونا في شباك التذاكر.

ودارت السلسلة حول قصة قاتل محترف معدل جينيًا، بيحمل اسمًا كودي وهو العميل 47، تم توظيفه من قبل جهة اسمها "المنظمة"، التي تعمل فى التجسس الدولى ليقوم بعمليات اغتيال مختلفة ومهمة حول العالم.

رابع لعبة هي Silent Hill، التي طرح العمل المستوحى منها في 2006، وحقق 100 مليون دولار أمريكى في دور شباك التذاكر حول العالم، ودارحول امرأة تبحث عن ابنتها المتبناة، وانتهي بها البحث فى قرية معزولة.

بالإضافة على هذه الأعمال توجد الكثير من الأعمال الأخرى المستوحاة من الألعاب، منهم Street Fighter، Tomb Raider، Angry Birds، وغيرهم.