شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء جلال تشارك فى بطولة مسلسل "ورق التوت" أمام شريف سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الفنانة الشابة أسماء جلال، دور البطولة النسائية أمام الفنان شريف سلامة، في مسلسل "ورق التوت" الذى ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، من تأليف ورشة كتابة عبادة نجيب، وتضم: فادي سمير حنا، محمد فوزي عبد الرحيم، إسراء مقيدم، أماني أبو العينين، سمر طاهر، وإخراج حسام علي.



اسماء جلال

ويضع صناع المسلسل اللمسات الأخيرة على عودة التصوير بعد تصوير المشاهد الأولى قبل شهر رمضان الماضى، حيث انتهى مخرج العمل حسام على من اختيار الفنانين المشاركين في البطولة منهم خالد أنور، ثراء جبيل وسلوى عثمان ومعتز هشام ومصطفى منصور وسمر علام وأحمد ثابت ومحمد أشرف.

وتنتظر أسماء جلال عرض الموسم الثانى من مسلسل "أنصاف مجانين" الذى عرض الموسم الأول منه في شهر يناير الماضى في 12 حلقة على بإحدى المنصات الرقمية على الإنترنت، حيث انتهت من تصوير العمل في شهر مارس الماضى، ويشارك في بطولته أحمد خالد صالح، ديانا هشام، محمد عبد العظيم، صدقى صخر، رامى الطمبارى، سامية أسعد، ماجدة منير، ومحمد رضوانوسيناريو وحوار نجلاء الحديني، تحت إشراف السيناريست مريم نعوم وإخراج عمر رشدى.



الفنانة اسماء جلال

وحلت أسماء جلال صيفة على برنامج "صاحبة السعادة" مع النجمة اسعاد يونس فى فبراير الماضى وكشفت، أن بداياتها في التمثيل كانت صعبة بسبب رفض أهلها لفكرة التمثيل وخصوصا والدتها، موضحة:"بدايتى كانت بائسة لأن محدش كان في البيت مرحب بأنى أدخل مجال التمثيل ماما كانت رافضة جدا، ولكن بابا حاول يساعدنى، دخلت الجامعة وبدأت من سنة أولى جامعة أعمل كذا كاست لحد ما جالى دور في الأب الروحى".