شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى جون كينيدي.. كيف تناولت السينما العالمية الرئيس الأمريكي عقب اغتياله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ29 من مايو ذكرى ميلاد أحد أشهر رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية وهو الراحل جون كينيدي الذى عاش حياة درامية انتهت باغتياله أثناء ركوب سيارته في أكثر حوادث الاغتيالات إثارة حتي الآن في التاريخ ربما حيث لم يتم الإعلان عن قاتله لوقتنا هذا، مما أحاط اسم الرئيس الراحل كينيدي بإثارة كبرى حاولت السينما العالمية فك شفراتها من خلال عدة أفلام سينمائية نتطرق لها في التقرير التالي.

حيث نرصد أبرز أفلام السينما العالمية التي حاولت التعرض لحياة جون كينيدي.

JFK

أول تلك الأعمال هو فيلم "JFK" الذى يعتبر اسمه بمثابة اختصار للأحرف الأولي من اسم الرئيس الأمريكي كنيدي عام 1991 وهو من تأليف وإخراج أوليفر ستون، وبطولة كيفين كوستنر وسيسي سباسيك، وحقق الفيلم جائزة الأوسكار لأفضل تصوير سينمائي.

يتطرق الفيلم إلى الحياة الشخصية للرئيس الراحل جون كينيدي، بالإضافة إلى أهم الأحداث السياسية التي حدثت بعهده مثل أزمة صواريخ كوبا، وإدارته للعلاقات مع السوفييت أثناء الحرب الباردة.



JFK

Thirteen Days

فيلم آخر نتطرق له، وقد صدر عام 2000، بطولة كيفين كوستنر وبروس جيرنود، وأخرجه روجر دونالدسون، وحقق الفيلم جائزة ستالايت لأفضل مونتاج.

يتطرق الفيلم إلى أزمة الصواريخ الكوبية التي وضعها الاتحاد السوفيتي في الستينات، والتي رأت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تمثل تهديدا مباشرا لأمنها، وتدور أحداث الفيلم 13 يوما، داخل البيت الأبيض بين الرئيس ومستشاريه لبحث الحل المناسب لتلك الأزمة التي أحدثت صخباً عالمياً كبيراً.



Thirteen Days

Parkland

ثالث فيلم هو Parkland والذى عرض في 2013 وأنتجه النجم الكبير توم هانكس، وإخراج وتأليف بيتر لانديسمان، وبطولة النجمين زاك إيفرون وجاكي ويفر.

والذى يسلط الضوء من زاوية أخرى على اغتيال كينيدي من خلال مستشفى باركلاند الذى انتقل لها بعد اطلاق الرصاص عليه وتوفى فيها، حيث تنطلق الأحداث من المستشفى، وما نتج عن ذلك من أمور عديدة.