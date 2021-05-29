فيديو| عاصي الحلاني يوجه الشكر للجاليات العربية بعد حفله في "بنما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه المطرب اللبناني عاصي الحلاني رسالة شكر للجاليات العربية والقنصلية اللبنانية بعد حفله الذي أحياه في "بنما".

ونشر "الحلاني" مقطع فيديو خلال استقباله، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلّق: "بعد النجاح الكبير، ألف شكر للجاليات العربية على المحبة الكبيرة، وشكر خاص للجالية اللبنانية والقنصلية اللبنانية في بنما، ممثلة بسعادة القنصل الصديق والأخ محمد الحاج على الاستقبال والضيافة والكرم".

وأحيا المطرب اللبناني عاصي الحلاني ونجله الوليد الحلاني حفلًا غنائيًا في "بنما"، منذ أيام.

وكان المطرب عاصي الحلاني طرح كليب "حبيبي"، في 13 مايو الجاري، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب".