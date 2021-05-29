سامي مغاوري ينشر فيديو من كواليس مسلسل "الحرير المخملي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان سامي مغاوري مقطع فيديو، من كواليس مسلسل "الحرير المخملي"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "مغاوري" في الفيديو وهو يرتدي ملابس صعيدية ضمن أحداث العمل، وعلّق: "الحرير المخملي، قريبًا".

مسلسل "الحرير المخملي" بطولة النجوم: مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد وفيق، هالة فاخر، دنيا عبد العزيز، ولاء الشريف، إسلام جمال، مها أبو عوف، أحمد جمال سعيد، محمد الصاوي، وأحمد سعيد عبد الغني وغيرهم.

العمل عن رواية "الحرير المخملي" لأميمة عز الدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.

ويتناول المسلسل قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، كبير القرية في عصر التسعينيات ويمتلك العديد من الأراضي الزراعية وغيرها وصولا إلى الأبناء في العصر الحديث.