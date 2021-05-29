كيف علّق الحلفاوي على منح لاعبي الأهلي ميداليات السوبر للخطيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

علّق الفنان نبيل الحلفاوي، على منح لاعبي الأهلي ميداليات التتويج بلقب السوبر الأفريقي للكابتن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه بموقع "تويتر": "يا حبايبي.. تستاهلها يا بيبو".

وأضاف: "مين بقى أول واحد قلد الخطيب ميداليته؟ عاشق الأهلي المخلص المتفاني اللي في فترة حرجة هوه اللي شال الأهلي وكان ينزل يخلص في كل ماتش وفي أصعب الأوقات.. الحاوي وليد سليمان".

وفاز النادي الأهلي على نهضة بركان المغربي بنتيجة هدفين دون رد، على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة في مباراة السوبر الأفريقي.

وأحرز هدفي الأهلي محمد شريف في الدقيقة 57، وصلاح محسن في الدقيقة الـ82، ليتوج الأحمر بلقب السوبر الأفريقي.

وتُوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب الزمالك، فيما جاء تتويج فريق نهضة بركان بلقب الكونفدرالية على حساب فريق بيراميدز.