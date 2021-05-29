شكرا لقرائتكم الحكم بحبس الفنان أحمد فلوكس لمدة عام لسب لاعبة مصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قضت المحكمة الاقتصادية في مصر بمعاقبة الفنان أحمد فلوكس، بالحبس لمدة سنة، لإدانته بسب وقذف وإزعاج وتهديد المجني عليها سيدة الأعمال ياسمين عزت.

كما شمل الحكم تغريم فلوكس مبلغ 10 آلاف جنيه، ودفع كفالة بقيمة 5 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ حكم الحبس مؤقتا، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

وأقامت المجني عليها التي تمتلك مجموعة من الفنادق ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقا، دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق، ونظرتها المحكمة الاقتصادية، وأصدرت بحقه الحكم المتقدم.

وقبل أسبوع، عاقبت محكمة جنح شمال الجيزة الابتدائية، فلوكس، بالحبس أسبوعًا مع الشغل، ودفع كفالة 200 جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وإلزامه بالمصروفات الجنائية في اتهامه بإساءة استعمال هاتفه المحمول وسب وقذف رجل أعمال.

وكان رجل أعمال قد تقدم ببلاغ ضد الفنان يتهمه فيه بإزعاجه عمدا عن طريق إساءة استعمال التكنولوجيا وسب وقذف المجني عليه عن طريق هاتفه.