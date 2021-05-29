شكرا لقرائتكم خبر عن مارجوت روبى تعرض منزلها للبيع بعد مرور 4 سنوات على شرائه.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع "ديلى ميل" عن انشغال الممثلة العالمية مارجوت روبى التي سبق وترشحت لجائزتي أوسكار في وقت سابق بأمور أخرى بعيدة عن التمثيل في الوقت الحالي، تلك الأمور ممثلة في عرض منزلها للبيع، وذلك رغم عدم مرور أكثر من أربع أعوام على شرائه في عام 2017.



مارجوت روبى ومنزلها

وأضاف تقرير موقع ديلى ميل عن أن المنزل يتواجد بمنطقة "هانكوك بارك" ويتكون من طابقين، كما ذكر التقرير أن مساحة المنزل تبلغ 3400 متر، بالإضافة إلى تكونه من أربعة حمامات، كما أكد التقرير على أن مكان المنزل يقع خلف جدار عالٍ مع نظام أمان مميز.



المنزل من الدخل

وبخصوص السعر المطلوب من مارجوت روبى فقد أضاف التقرير على أنها اشترته في عام 2017 مقابل 2.725 مليون دولار، وفضلت عرضه للبيع حاليًا مقابل 3.5 مليون دولار.



منزل مارجوت من الداخل

من ناحية أخرى كان كشف موقع ديلى ميل خلال الفترة الأخيرة عن اللوك التى تتميز به روبى خلال فيلمها الجديد حينما تم رصدها وهى تستعين بباروكة سوداء قصيرة، وذلك بعدما ارتبطت النجمة الشهيرة فى أذهان متابعيها بلون شعرها الأشقر منذ دخول عالم التمثيل، إلا أنها فى فيلمها الأخير بصدد تجسيد دور مغاير تمامًا مع المخرج ديفيد أو راسل، والذى لم يتحدد اسمه بعد.