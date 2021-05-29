شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد أوبرا عايدة تجمع حضارات مصر فى الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من أمام قباب مبنى الأوبرا التى تحمل طابع الحضارة الإسلامية وعناصر وديكورات ذات الطابع الفرعونى ووسط أجواء جمعت مفردات مستلهمة من مختلف الحضارات التى شهدتها أرض مصر، قدمت دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر لأول مرة على مسرح النافورة أشهر مشاهد العرض العالمى أوبرا عايدة من إخراج هشام الطلي.

المعروف أن أوبرا عايدة كتب موسيقاها الإيطالى العالمى فيردى، ووضع نصها الغنائي الإيطالى جيسلا نزوني عن قصة عالم الآثار الفرنسى اوجست مارييت، والتى يخلد خلالها انتصار المصريين على الأحباش، حيث يقع قائد الجيش الفرعونى راداميس فى غرام الأميرة الحبشية عايدة بعد أسرها، ومحاولة الفرار من حاكم البلاد الذى اكتشف خطتهما، وأمر بدفن القائد راداميس حيا لاتهامه بالخيانة العظمى لتنتهى الأوبرا باستسلامه فى قبره، حيث سبقته إليه عايدة، وكُتبت خصيصا لتقدم ضمن الاحتفالات بانتهاء حفر قناة السويس، وظهرت للنور لأول مرة على مسرح الأوبرا الخديوية فى 24 ديسمبر عام 1871، وتتميز بالديكورات الفخمة التى تعكس عظمة تاريخ مصر وتراثها الحضارى، وبالإعداد الضخمة للعارضين والمجموعات.