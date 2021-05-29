شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ظهرت الملكة نازلى فى الفن بذكرى رحيلها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الذكرى الـ43 على رحيل إحدى ملكات مصر الجميلات، الملكة نازلى، زوجة الملك فؤاد الأول، والتى رحلت فى مثل هذا اليوم 29 مايو من عام 1978، وتعتبر من أكثر نساء الأسرة العلوية إثارة للجدل، حتى أطلق عليها البعض المرأة التى هزت عرش مصر.

وكعادة الفن دائمًا فى تناوله الشخصيات التاريخية وتقديمها فى العديد من الأعمال، كانت شخصية الملكة نازلى ضمن قائمة الشخصيات المهمة التى خلد الفن ذكراها من خلال تجسيد شخصيتها وتناول حياتها والصعاب التى مرت بها فى مجموعة من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، أبرزها:

امرأة هزت عرش مصر

أنتج الفيلم عام 1995، وجسدت الفنان عواطف حسين خلال أحداث الفيلم شخصية الملكة نازلى، وبالرغم من أن دورها لم يكن كبيرا، إلا أنه ركز على إظهار انتقادها لتصرفات زوجة ابنها الملكة فريدة، والفيلم بطولة نادية الجندى وفاروق الفيشاوى، قصة رشاد كامل، إخراج نادر جلال.





أم كلثوم

فى عام 1999 قدمت الفنانة ماجدة الخطيب دور الملكة نازلى، خلال أحداث مسلسل أكلثوم، وأظهر المسلسل أيضا حبها للسيطرة على كل من حولها وبالأخص ابنها وانتقادتها المستمرة، والمسلسل من بطولة صابرين وحسن حسنى وأحمد راتب، تأليف محفوظ عبد الرحمن، إخراج إنعام محمد على.





حوارى وقصور

لعبت الفنانة رانيا فريد شوقى ضمن أحداث المسلسل الذي عرض عام 2001، شخصية الملكة، وتناول المسلسل حقبة حكم زوجها الملك فؤاد، وإظهار عدد من الرموز التاريخية أبرزهم سعد زغلول، والعمل بطولة يوسف شعبان ونبيل الحلفاوى وفردوس عبد الحميد، تأليف محمد الغيطى، إخراج أحمد خضر.





الملك فاروق

قدمت الفنانة وفاء عامر خلال المسلسل دور الملكة نازلى، ورصد العمل شكل العلاقة بين الملكة وابنها، والاضطرابات التى مرت بها، وهو من بطولة تيم الحسن ووفاء عامر وعزت أبو عوف، تأليف لميس جابر، إخراج حاتم على.





أسمهان

كان لشخصية الملكة نازلى ظهور خلال مسلسل اسمهان، الذي تناول قصة حياة الفنانة اسمهان، وحاول توضيح العلاقة التى جمعت الملكة وجسدتها عزة جمال بأحمد حسنين باشا، الذى قيل أنهما تزوجا عرفيا، المسلسل من بطولة سلاف فواخرجي وفراس إبراهيم، إخراج شوقى الماجرى.





ملكة فى المنفى

من الواضح أن شخصية الملكة نازلى لفتت نظر الفنانة نادية الجندى، حتى تقدم مسلسل يتناول سيرتها، ويكشف الكثير عن تفاصيل حياتها، وشكل علاقتها ببناتها وابنها، وتمردها على تقاليد القصر الملكى، ومشاركتها أمراء أوروبا فى احتفالتهم، حتى وفاة ابنتها فتحية، والمسلسل من بطولة نادية الجندى و حسام فارس ومحمود قابيل، تأليف راوية راشد، إخراج محمد زهير رجب، وانتج عام 2010.





كاريوكا

كانت اخر الأعمال التى قدمت شخصية الملكة نازلى مسلسل كاريوكا عام 2012، وكان يتناول سيرة الفنانة تحية كاريوكا، وجسدت الفنانة سهيلة حسين دور الملكة، وهو من بطولة وفاء عامر وعزت أبو عوف وفادية عبد الغنى ومحمد رمضان، تأليف فتحى الجندى، إخراج عمر الشيخ.