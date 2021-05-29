شكرا لقرائتكم خبر عن رنا رئيس: والدى قال لى أنتِ هتكسرى الدنيا قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة الصاعدة رنا رئيس، إنها شاركت بدور رئيسى فى مسلسل "ضل راجل" مع الفنان ياسر جلال، وشاركت أيضا فى مسلسل "نجيب زاهى زركش" مع القدير يحيي الفخرانى.

وأضافت رنا، خلال حلولها ضيفة مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، إن بدايتها كانت في مسلسل "أرض جو"، مرورا بالعديد من الأدوار الأخرى الدرامية.



رنا رئيس

وتابعت: إن دورها بمسلسل ضل راجل كان صعبا جدا، وأن المخرج الكبير أحمد صالح هو من رشحني في شخصية بنت الفنان ياسر جلال، واتخضيت من الشخصية وهي شخصية بسيطة وتخاف من الخطأ، ولكنها وقعت في أخطاء.

وعن أصعب المشاهد قالت: مشهد في المستشفى مع الفنان ياسر جلال، وعلى الرغم أنني لم أتحدث لكني تأثرت جدا به وبشخصية البنت المكسورة والحزينة طوال حياتها.



رنا رئيس وعمرو الليثى

وقالت الفنانة رنا رئيس عن وفاة والدها أثناء تصوير مسلسل "ضل راجل"، إنني أصيبت بكورونا بعدما أصيب بها والدي، وجلست معه لمدة ثلاث ساعات، وقبل وفاته جاء إلى البلاتوه وقال لى انتى هتكسري الدنيا.

وأضافت باكية: جدي توفاه الله وكانت من أصعب اللحظات إلى قلبي، وبعد دفن جدي توفي والدي وكانت من أصعب اللحظات في حياتي.

واختتمت: كنت أتمني أن يكون والدي وجدي عايشين ليشاركوني النجاح وأنا احتسبتهم عند الله شهداء .