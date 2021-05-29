شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج عبد العظيم يعلن عن وفاة شقيقته فاطمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان حجاج عبد العظيم، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن وفاة أخته فاطمة، وعلق قائلا: أختى الغالية الحنونة التى كانت بمثابة الأم.. فاطمة عبد العظيم .. أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة.. مع ألف سلامة يا غالية.

وحتى الآن لم يتم تحديد موعد الجنازة والعزاء فى شقيقة الفنان حجاج عبد العظيم التى رحلت عن عالمنا منذ ساعتين.



تغريدة حجاج عبدالعظيم

وشارك الفنان حجاج عبد العظيم في موسم رمضان الماضى بمسلسل إذاعى يحمل اسم "الصهبجية"، ويذاع على راديو مصر، من بطولة كل من: إيمان السيد وميرنا وليد وراندا البحيرى، وأذيع يوميا قبل الفطار.