شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يعيد أغنية "والله ولعب الهوا" لعدوية على طريقة اللايف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد نجم الأغنية الشعبية حكيم تقديم أغنية "والله ولعب الهوا" للنجم أحمد عدوية على طريقة اللايف، وطرحها على قناته الرسمية على "يوتيوب" من كلمات حسن أبو عتمان، وألحان حسن أبو السعود .

كان النجم حكيم قد قال إنه ما زال يتعلم من أحمد عدوية قواعد الفن الشعبى، وذلك خلال جلسة جمعتهما سويا، وقدما أغنية «عجيب يا واد يا بنج»، وأضاف حكيم: "أستاذى اللى لسه بتعلم منه لحد النهاردة اتشرفت بوجودى معاه واطمنت عليه، وهيفضل عدوية قيمة وقامة كبيرة فى الفن الشعبى، وأنا كنت قاعد جنبه باخد الدرس ربنا يديك الصحة ويطولنا فى عمرك يا أحسن فنان فى الدنيا".

يذكر أن المطرب حكيم يتعاون مع الشاعر صلاح مندى في أغنية جديدة بعنوان "كله راح" تحمل طابع الدراما الشعبية، والأغنية من ألحان هانى فاروق، وتوزيع ميدو مزيكا، ومقرر تسجيلها خلال الأيام المقبلة، حسبما أكد شاعر الأغنية لـ"الخليج 365" مشيرا إلى أنه سعيد بالتعاون للمرة الثانية مع حكيم؛ لأنه يعتبره صوتا مميزا وقويا.

يشار أن آخر أعمال حكيم، هى أغنية "عدى الغزال" التى اقتربت أعداد مشاهدتها إلى المليون الأول منذ طرحها، نهايات ينايرالماضى، وهى من كلمات وألحان أحمد ناصر وإسلام كابونجا، توزيع إسلام ساسو، ميكساج أحمد جودة، ماسترينج أمير محروس، منتج فنى فايز عزيز.