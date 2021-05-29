شكرا لقرائتكم خبر عن أمجد الحجار: سعيد بانتمائي لمدرسة خالد جلال وبمشاركتى بـ3 أعمال في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان الصاعد أمجد الحجار، إن مشاركته في موسم رمضان الماضى بعدد من الأعمال، منها القاهرة كابول وهجمة مرتدة وأحسن أب أسعده بشدة وكان تحديا كبيرا له، لافتا إلى أنه كان محظوظا بمشاركته في تلك الأعمال الدرامية، وأن القاهرة كابول وهجمة مرتدة التصوير كان من فترة كبيرة بجانب مسلسل أحسن أب.

وأضاف خلال حلوله ضيفا مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة: إنني أصنف كممثل كوميدي، ولكن دوري بالقاهرة كابول كان لشخص يُقبِل على الانتحار، كما أن العمل ليس به كوميديا وكان تحديا كبيرا.

وعن دوره كصحفي بمسلسل هجمة مرتدة قال أمجد إنه عمل مهم جدا، ومحطة مهمة في حياتي، ومبسوط أننى أنتمي لمدرسة المبدع خالد جلال.



أمجدالحجار

وقال الفنان عابد عنانى، إنه سعيد بمشاركته في مسلسل "الاختيار2"، حيث يعتبره إضافة كبيرة في مشواره الفني، وكان تحديا كبيرا بالنسبة له.



عابدعنانى

وأضاف أنه من المفترض أن يستكمل تصوير فيلم "الفارس" خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة الفنان أحمد زاهر وحسين فهمى، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.