شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى شتا: تشبيهى بالفنان محمود ياسين شرف لى وأجتهد فى كل شخصية أقدمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان حسنى شتا، أثناء استضافته مع الإعلامى عمرو الليثى في برنامج "واحد من الناس" الذى يُعرض على قناة الحياة، إن مشاركته في مسلسل "القاهرة كابول" يرجع إلى المخرج حسام على وإيمانه بقدراتي.

وأضاف أن مسلسل "القاهرة كابول" جمع بين نخبة كبيرة من النجوم، منهم: طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى ونبيل الحلفاوى، مشيرا إلى أن كواليسه كانت ممتعة.

وأشار إلى أن تشبيهه بالفنان الراحل محمود ياسين أسعده للغاية وشرف كبير بالنسبة له، وتمنى أن يكون مثله، لافتا إلى أنه يجتهد في كل شخصية يقدمها.

وعن مستقبله خلال المرحلة المقبلة تمنى حسنى شتا تقديم العديد من الشخصيات التي يقدمها للجمهور، كما أننى سعيد بالأعمال التي قدمتها في الفترة السابقة.

مسلسل "القاهرة كابول" تم عرضه في موسم رمضان وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية هم الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.

"القاهرة كابول" يرصد المؤامرات التى تعرضت لها المنطقة ومصر على مدى أكثر من ثلاثة عقود، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على، بطولة طارق لطفى، خالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، نبيل الحلفاوى، حنان مطاوع.