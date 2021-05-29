رسالة مؤثرة من ابنة رجاء الجداوي لوالدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت أميرة حسن مختار، متابعيها، صورة لوالدتها الفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

وعلقت أميرة على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قائلة: "الأيام تقيلة أوي أوي من غيرك، الله يرحمك يا مامي".

وتوفيت رجاء الجداوي، يوم الأحد 5 يوليو 2020، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأصيبت الممثلة الراحلة بالفيروس منذ نهاية مايو 2020 وتلقت علاجا مكثفا وجرعات بلازما من متعافين من الفيروس لكن المسحات التي أجريت لها للكشف عن المرض ظلت إيجابية.