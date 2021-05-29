أصالة تحتفل بعيد ميلاد توأمها على طريقتها الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة السورية أصالة نصري، على مشاركة متابعيها وجمهورها الاحتفال بعيد الميلاد العاشر لتوأمها "علي وآدم" طارق العريان.

ونشرت أصالة، صورة تجمع ابنتها شام بنجليها التوأم عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "الأمل والأمان والحب والجمال والسعادة، وكل شعور حلو وطيب بحسه بينكم ومعكم يا نور عيوني يا صحاب العيد يا وش الفرح انتوا.. أدومي وعلوني".

وأضافت: "كل سنة وأنتوا بتحلوا وتغلوا وتكونوا شمس وقمر بحياتي يا حياتي، أنتوا وشامي ولودي يا عمدان بيتكم الأربعة اللي صار قصر بقلبي يا قلبي أنتوا وروحي.. كل سنة وأنتوا كل الخير ".

جدير بالذكر أن الفنانة أصالة نصري تزوجت مرتين، الأولى كانت من أيمن الذهبي وأنجبت منه ابنتهما شام في عام 1992 وابنهما خالد في عام 1998، إلا أنهما انفصلا في عام 2005.

أما الزيجة الثانية فكانت في 27 مارس 2006 من المخرج والمنتج طارق العريان الذي أنجبت منه توأم هما "آدم وعلي" في مايو 2011، وفي 6 يناير 2020 أعلنت عبر حسابها على إنستجرام انفصالها عن زوجها طارق العريان.