"حروق في الجسد وقطع بالشفاه".. سلمى أبو ضيف تكشف عن معاناتها صحيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، عن معاناتها صحيا خلال الفترة الأخيرة الماضية.

وكتبت سلمى، عبر "ستوري إنستجرام": "في أسبوعين، تعرضت لحروق في جميع أنحاء جسدي، وتم قطع شفتاي أثناء إجراء عملية جراحية لضرس العقل، وقبل شهر أجريت منظار القرحة".

أضافت: "ليس لدي ما أقوله سوى الحمد لله و(قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.. ومن شر حاسدا إذا حسد) الحمد لله الحمد لله".

ونشرت سلمى صورة شفاهها المصابة، كما نشرت سورة "الفلق"، وكتبت عبر حسابها على "إنستجرام": "الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل شيء".

يذكر أن آخر أعمال سلمى أبو ضيف، مشاركتها في بطولة إحدى حكايات "إلا أنا"، والتي حملت عنوان "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، أحمد خالد صالح، وخالد أنور وغيرهم.