عمرو أديب: مؤتمر المتحدة سيوضح الحقائق..و المجال سيكون مفتوحا للجميع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامى عمرو أديب، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ستعقد مؤتمرًا صحفيًا غدا السبت، لتوضيح الكثير من التفاصيل المتعلقة بخطة الشركة المستقبلية في مجال الترفيه والإعلام فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأكد أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن الدولة المصرية قررت عدم ترك الإعلام المصرى للتجارة أو الاحتكار، مضيفًا: "آن الآوان بعد الموسم الماضى إنتاج ضخم يتناسب مع قوة مصر الناعمة، وقامت بدور وطنى مهم وأعمال، ورسائل اجتماعية وإنسانية وآن الأوان لفتح المجال، وأنه من الغد سيكون المجال مفتوحًا للجميع أن يعمل، ولن تكون شركة واحدة تنتج".

وأشار أديب، أن هناك تنسيق يجري حاليًا مع عدد من النقابات المهنية لإعادة هيكلة لكل المحطات سواء محطات التليفزيون أو الجرائد والمواقع كبيرة، وهناك رغبة قوية في فتح سوق الدراما والإعلام المصري أمام عدد كبير من الشركات، وسيجري طرح أسهم الشركة الضخمة بالبورصة المصرية ليتملكها المصريون خاصة بعد أن استطاعت الشركة تحقيق مكاسب كبيرة.

ولفت الإعلامي عمرو أديب، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، سيترأسها الاقتصادي حسن عبدالله، وسيكون الرجل الأول فيها، مضيفًا: "هذا الرجل لو شغل منصب بينجح فيه، ولن يتم عزل أحد ولن يتم تهميش أحد.