أحدث ظهور لابنة هيفاء وهبي وشنطة حسن أبو الروس.. ١٠ لقطات لنجوم الفن خلال ٢٤ ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر :

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 10 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال ساعة:

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، صورة لها مع عائلتها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بحب عائلتي".

مي سليم

الفنانة مي سليم نشرت أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

حسن أبو الروس

ظهر الفنان حسن أبو الروس، مرتديا شنطة تحمل وجه الأسد، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ظهر الأسد".

إسراء عبد الفتاح

ظهرت الفنانة إسراء عبد الفتاح، بصحبة طفلتها "تمارا" خلال استمتاعها بالتزحلق على الجليد، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أفضل أصدقائي طوال الوقت".

ميس حمدان

كشفت الفنانة ميس حمدان عن أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جمعة سعيدة".

داليا مصطفى

نشرت الفنانة داليا مصطفى، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا مساء الفل".

ولاء الشريف

خطفت الفنانة ولاء الشريف الأنظار إليها، بإطلالة أنيقة ظهرت من خلالها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

لاميتا فرنجية

ظهرت الفنانة لاميتا فرنجية، بأحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ما الذي أنت متحمس له في الحياة".

ماجي بوغصن

نشرت الفنانة ماجي بوغصن، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لو بدك ظالم تحسبني.. أحسن ما أبقى مظلوم".

زينب فياض

الفنانة زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي، نشرت أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.