"غيّرت مجال عملها وطاردتها شائعة الزواج".. 10 معلومات عن فرح الزاهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تحتفل الفنانة الشابة فرح الزاهد بعيد ميلادها الـ ٢٥، إذ أنها من مواليد ٢٨ مايو عام ١٩٩٦.

ونرصد لكم ١٠ معلومات عن فرح الزاهد في التقرير التالي:

- شقيقتها الكبرى هي الفنانة هنا الزاهد زوجة الفنان أحمد فهمي، حيث تكبر عنها بعامين ونصف، ولديها شقيقة أخرى تدعى نور الزاهد.

- والدتها هي شيرين المنزلاوي زوجة الفنان القدير الراحل طلعت زكريا.

- ظهرت في طفولتها مع أختها هنا الزاهد في الأغنية الشهيرة "بابا فين" عام 2002.

- خريجة كلية الإعلام، ودخلت مجال التمثيل في دور صغير في مسلسل "زواج بالإكراه" عام 2015.

- قالت في حوار سابق لمصراوي: "كنت أمنح دراستي كل الاهتمام، وكنت من المتفوقات، الأولى على دفعتي الأربع سنوات في الجامعة، وكان عندي خطط مختلفة مثل الماجستير والدكتوراة، وبالفعل اتخذت خطوات في هذا الاتجاه، كنت أريد أن أصبح دكتورة في الجامعة، لكني قررت تغيير مجال عملي، والقيام بشيء يُظهر موهبتي".

- قالت فرح الزاهد، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنها لا تمتلك حساب على "فيسبوك"، مضيفة: "شقيقتي هنا ترسل لي بعض تعليقات الجمهور على فيسبوك عن أعمالي، لأنني لا أمتلك حساب على الموقع".

- كشفت "فرح" عن جملة ترددها والدتها دائما لها، قائلة: "بتقولي دايما (أنتي اتخلقتي عشان تقفي قدام الكاميرا)".

- طاردتها شائعة الزواج من الفنان محمد عادل ميدو عقب انتشار صور تجمعهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما اتضح أنها من كواليس تصوير عمل فني.

- قالت فرح في تصريحات لها، إن هناك تشابه كبير بينها وبين شقيقتها هنا الزاهد بسبب العيون الملونة والصفات، مضيفة: "هذا يجذب المشاهد إلى حد ما، لكني لا أحب الاعتماد على ذلك، فالشكل ليس دليلاً على الموهبة، فهو يساعد فقط على دخول مهنة التمثيل ولكنه لن يستمر في الصعود للقمة".

- شاركت في دراما رمضان 2021 بمسلسل "الطاووس" الذي حقق نجاحا كبيرا.