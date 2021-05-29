شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة كاملة أبو ذكرى تحتفل بحفل زفاف ابنتها بحضور الفنانين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت المخرجة كاملة أبو ذكري، اليوم بحفل زفاف ابنتها اليوم، بحضور عدد كبير من النجوم والفنانين، على رأسهم: النجمة نيللي كريم والنجم خالد النبوي والنجمة درة وزوجها رجل الأعمال هاني سعد وآخرين.

وحرصت النجمة نيللي كريم على التقاط الكثير من الصور برفقة أصدقائها الفنانين عبر الاستوري الشخصي لها عبر "إنستجرام"، لتوثيق حفل زفاف ابنة المخرجة كاملة أبو ذكرى، التي يبدو من صورها أنه أقيم في إحدى القرى السياحية الساحلية أمام البحر وفى النهار.









وظهر في الصور التي شاركتها كريم، كلاً من النجم خالد النبوي وابنائه حيث ارتدوا الثلاثة ملابس باللون الأبيض، بينما ارتدت النجمة درة فستان باللون الرمادي والذهبي، وارتدي زوجها بدلة كلاسيكية باللون الأزرق، بينما ارتدى الفنان مصطفي دروش بدلة البامبي.

كما ظهرت في صور اخري تداولها الكثيرين عبر منصات السوشيال ميديا، حضور النجمة هالة صدقي، والفنان ريهام عبد الغفور، وعدد من الفنانين الذين شاركوا المخرجة كاملة أبو ذكري بعض الاعمال الفنية التي قادتها.















