سيد جبر يقدم بطولة مسرحية "القطط" على مسرح عبد المنعم مدبولي

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القاهرة - سامية سيد - يستمر بشكل يومي عرض مسرحية "القطط" بطولة الفنان الكوميدي القدير سيد جبر على خشبة مسرح عبد المنعم مدبولي "متروبول"

العرض من إنتاج الفرقة يستمر يوميا عدا يوم الإثنين حتى يوم 4 يونيو المقبل، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساء على خشبة مسرح متروبول بالعتبة، وذلك للنجاح الجماهيري للعرض.

مسرحية القطط "عرض مسرحي غنائي استعراضي كوميدي للكبار والأطفال من إنتاج المسرح القومي للأطفال، ويتناول العرض من خلال أحداثه فكرة الاختلاف وقبول الآخر ويشارك في بطولته أيضا جلال عثمان، عايدة غنيم، وائل ابراهيم، تأليف و أشعار صفوت زينهم و إخراج صفوت صبحي.

الفنان سيد جبر خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل في المسرح والسينما ومن أعماله السينمائية "حلق حوش" مع ليلي علوي ومحمد هنيدي وعلاء ولي الدين ولمع فى العديد من المسرحيات مع النجم سمير غانم ويتميز بتلقائيه خاصة على خشبه المسرح، ومؤخرًا قدم مسرحية "سيد درويش" وقام بدور كراوية القهوجي وهي شخصية حقيقية في حياة الفنان الراحل سيد درويش.