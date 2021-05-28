شكرا لقرائتكم خبر عن غادة طلعت: حلمى تحقق بالمشاركة فى "الاختيار2".. وبسنت صيام: سامح عبدالعزيز رشحنى لـ حرب أهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة الصاعدة غادة طلعت، عن مشاركتها فى مسلسل الاختيار2، ومسلسل أحسن أب خلال دراما رمضان الماضى، إنها بدأت حياتها المهنية كصحفية ولكنها لم تؤثر في مشوار التمثيل، وأن أدوارها كانت متنوعة ولا سيما دورها في الاختيار2.

وأضافت خلال حلولها ضيفة مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، شرف كبير لي وحلم أن أشارك في الاختيار 2، وكنت خائفة من ردود الفعل علي الشخصية لأنها إرهابية وأيضًا هعمل دور أم وكانت صعبة جدًا واستعدت جيدًا للمشاركة في الاختيار.

وتابعت غادة: ثم جاءت مشاركتي في مسلسل أحسن أب في دور كوميدي وكنت أحلم بالمشاركة في عمل كوميدي.





وقالت الفنانة الصاعدة بسنت صيام، إن مشاركتها بمسلسل حرب أهلية جاء من خلال ترشيح من المخرج سامح عبد العزيز مضيفة أنها ابنة الفنان أحمد صيام وأنها تستشيره في كل أدوارها وتستفيد من خبراته في مجال التمثيل مشيرة إلى أنها شاركت في العديد من الأعمال سابقًا منها شبر ميه وعزمي وأشجان.