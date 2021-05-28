شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى: زوجة خالد صالح كانت أم الشلة العاقلة رغم أنها تصغرنى بعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم خالد الصاوى، أثناء استضافته فى برنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC: أشارك في فيلمين هذا الموسم هو أحمد نوتردام، وأشارك أيضًا فى فيلم "للإيجار"، ومن خلال البرنامج أوجه اعتذارًا لمنتج الفيلم بعدما تكلمت عنه بعدم التزامه بالاتفاقات ولكنه وفى بجميع التزاماته لذلك وجب الاعتذار.

وعن المنشور الذى كتبه عقب وفاة زوجه الفنان الراحل خالد صالح، دكتورة هالة قال النجم خالد الصاوى، حزنت بخبر وفاة دكتورة هالة فأنا أعرفها منذ زمن عندما كنت فى الجامعة وكنا شلة مركزية لا نفترق، وهى كانت بمثابة أختى وكانت تحضر عروضى المسرحية لتدعمنى وبالرغم من أنها تصغرنى بعام تقريبًا إلا أننى لم أشعر يومًا أنها الصغيرة بالعكس كانت أم الشلة العاقلة الحنينة والجدعة، وأدعو الله أن يجمعها بخالد على خير.

يذكر أن النجم خالد الصاوى شارك فى الموسم الرمضانى فى مسلسل "اللى مالوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، إنتاج شركة سينرجى، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، فتوح أحمد، أحمد الرافعى، أحمد عبد الله محمود، محمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.

كما شارك فى مسلسل " القاهرة كابول" من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام علي، بطولة طارق لطفي، فتحى عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، كريم سرور، نور محمود، رشدى الشامي، أحلام الجريتلي.