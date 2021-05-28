شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى: أقتنعت أننى ممثل جيد عندما أتممت عامى الخمسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم خالد الصاوى، أثناء استضافته فى برنامج معكم الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC: "كان لى العديد من الاتجاهات فى الفن، وعمومًا فى الفن أو فى الحياة كنت أعطى كل شيء أحبه حقه، من الممكن لم أكن بالقدر الكافى من الذكاء فى بعض الأشياء فمثلاً كنت أحب الموسيقى وحلمت بالغناء وتعلمت العزف على العود، وبعد حلم ثلاثين عامًا ظهرت فى نهاية حلقة برنامج محمود سعد وبعدما شاهدت نفسي قلت هذا الشيء السيء لم أكرره مرة أخرى.

وأضاف النجم خالد الصاوى، كنت أرى نفسى فى المقام الأول شاعرا ثم مؤلفا مسرحيا ووضعت نفسي مثل ما كان يطلق على شكسبير شاعر مسرحى، وبدأت عملية الإخراج عندما رأيت أن هذا ليس كافيًا، ودمجت كل ذلك فى أكثر من مسرحية وفى تلك الفترة لم أرَ نفسي ممثلاً، وكان لدى مشروع تكوين فرقة وبالفعل قمت بتكوينها وأخرجت فيلم حصل على المركز الثالث فى نفس المهرجان الذى حصل فيلم العاصفة فيه على المركز الأول وكان من بطولة خالد صالح وهو "الحب مسرحية من ثلاث فصول".

وتابع النجم خالد الصاوى، فى النقلة الثورية أعددت تشكيل نفسي وإلى ذلك الوقت كنت متعدد المواهب وأقتنعت أننى ممثل وأنا أتم عامى الخمسين، ولو عاد بى الزمن لركزت فى التمثيل وأحافظ على الباقى كهواية، ومقتنع تمامًا أن الممثل لابد أن يحتفظ بالطفل الذى داخله فلو فقده لم يستطع التمثيل.

يذكر أن النجم خالد الصاوى شارك فى الموسم الرمضانى فى مسلسل "اللى مالوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، إنتاج شركة سينرجى، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، فتوح أحمد، أحمد الرافعى، أحمد عبد الله محمود، محمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.

كما شارك فى مسلسل " القاهرة كابول" من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام علي، بطولة طارق لطفي، فتحى عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، كريم سرور، نور محمود، رشدى الشامي، أحلام الجريتلي.