شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عرض مسلسل "الحرير المخملى" لـ مصطفى فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر صناع مسلسل "الحرير المخملى" للنجم مصطفى فهمى، عرض العمل على إحدى القنوات الفضائية يوم 7 يونيو المقبل، حسبما أكد المؤلف أمين جمال لـ"الخليج 365"، حيث استأنف فريق العمل تصوير مشاهدهم بعد توقفه فترة، نظرًا لانشغال عدد كبير من المشاركين فى المسلسل بتصوير أعمال أخرى عُرضت خلال شهر رمضان.

والعمل من بطولة داليا مصطفى ومصطفى فهمى، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم أحمد وفيق، مها أبو عوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبرى، والعمل عن رواية الحرير المخملي لأميمة عز الدين، أشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.

ويتناول المسلسل قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، الذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد فى عصر التسعينيات ويمتلك العديد من الأراضى الزراعية وغيرها وصولاً إلى الأبناء فى العصر الحديث.