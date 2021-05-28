هكذا هنأ أحمد فهمي النادي الأهلي بعد تتويجه بالسوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان أحمد فهمي، النادي الأهلي بعد فوزه على نهضة بركان المغربي بنتيجة هدفين دون لا شيء، على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة في مباراة السوبر الأفريقي.

وكتب "فهمي" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "ولا في غيره يفرحني، ألف مبروك لنادي القرن وملك أفريقيا".

وأحرز هدفي الأهلي محمد شريف في الدقيقة 57، وصلاح محسن في الدقيقة الـ82، ليتوج الأحمر بلقب السوبر الأفريقي.

وتُوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب الزمالك، فيما جاء تتويج فريق نهضة بركان بلقب الكونفدرالية على حساب فريق بيراميدز.