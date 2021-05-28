كيف علّق رامز جلال على تتويج الأهلي بالسوبر الأفريقي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علّق الفنان رامز جلال على تتويج النادي الأهلي بعد فوزه على نهضة بركان المغربي بنتيجة هدفين دون رد، على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة في مباراة السوبر الأفريقي.

ونشر "جلال" صورًا من التتويج عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلّق: "جبتلنا السوبر وارتحنا، دايما يا أهلي مفرحنا".

وأحرز هدفي الأهلي محمد شريف في الدقيقة 57، وصلاح محسن في الدقيقة الـ82، ليتوج الأحمر بلقب السوبر الأفريقي.

وتُوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب الزمالك، فيما جاء تتويج فريق نهضة بركان بلقب الكونفدرالية على حساب فريق بيراميدز