شريف دسوقي ينشر صورة مع نجله في المستشفى.. وهكذا علّق



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك الفنان شريف دسوقي، جمهوره ومتابعيه، صورة له مع نجله "آدم" من مستشفى دار الشفاء، بعد إجرائه عملية جراحية لبتر ساقه.

وعلّق دسوقي، على الصورة التي نشرها مع نجله عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، قائلًا: "الحمد لله".

وكان قد نشر أحد أصدقاء الفنان شريف دسوقي، في وقت سابق اليوم الجمعة، صورة أخرى لـ"شريف وآدم" عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلّق: "شريف دسوقي وآدم شريف دسوقي، وأحلى صباح الخير".

وأجرى الفنان شريف دسوقي عملية بتر لساقه، وذلك بعد إصابته في تصوير أحد الأفلام في قدمه، والتي أدت إلى مضاعفات بسبب مرض السكري.

شريف دسوقي من مواليد الإسكندرية، أخرج عددًا من المسرحيات منها مسرحية "ليس إلا" التي قدمها مع فرقة "براح"، وتميز في فن الحكي حتى وصل لدرجة "حكاء"، مما ساعده على الارتجال ضمن أحداث "ليل خارجي" 2018، والذي فاز عنه بجائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة السينمائي.

وحقق شريف دسوقي، نجاحا كبيرًا في موسم رمضان 2020 من خلال تجسيده شخصية "سبعبع" في مسلسل "بـ100 وش" مع نيللي كريم وآسر ياسين.

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف الدسوقي فيلم "وقفة رجالة" مع النجوم ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، سيد رجب، ومحمد سلام، من تأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد الجندي.

كما شارك في رمضان المنصرم في مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع الفنان يحيى الفخراني.