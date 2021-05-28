"سأظل أفتقدك".. هكذا أحيت ابنة أسامة أنور عكاشة ذكرى وفاة والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أحيت نسرين عكاشة ابنة الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة ذكرى وفاة والدها، والتي حلت اليوم الجمعة.

وكتبت ابنة أسامة أنور عكاشة، عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "يظنني البعض، وربما الجميع، مغالية في افتقادك إلى الآن وبعد كل هذه الفترة، كل هذه الفترة، أحد عشر عاما ليسوا بالكثير في دنياك أبي العزيز، لقد افتقدتك بشكل لا يوصف وسأظل أفتقدك ما حييت بنفس الدرجة، ربما أكون هذه التركيبة الإنسانية شديدة التعلق لدرجة لا يمكن علاجها، لكن التأقلم مع هذه الحياة المرهقة بعد رحيلك أبداً ليس تزيد ولا مبالغةً يا والدي".

أضافت: "عذراً، لست والدي أنا وأشقائي فقط، فأنت والد الجميع، كل من شب وجدانه على تأثيرك، وكل من أدرك عمق تجربتك الفكرية، وكل من افتقد درامات تقترب من تفاصيل حياته، وكل من نهل من أفكارك وسار على خطاك الأدبية والفكرية، وكل من تعلم من رسائلك كيف يكون منتمياً لمصر عاشقاً لترابها، بل وكل من لم يعلم عن إبداعك سوى رواية أجيال سبقته.. كل هؤلاء أبناؤك يا أبي.. بالهوى والانتماء".

تابعت: "لن أعبر هذا العام عن معاناتي التي لا آخر لها منذ رحلت.. ولن أحدثك حتى عن آلام الحياة التي لا أجد لهاً دواءً لعلك ترسل لي استشارتك، فهذا أمر لن ينتهي، المهم الآن ما تمنيته أنت كل لحظة، كل أبنائك في كل مكان يفتقدون وجودك ويقسمون بعمق تأثيرك وتفردك، أبناؤك جميعاً يعلمون جيداً ماذا يعني ألا يكون موجودا في هذا العالم أسامة أنور عكاشة".

ولد أسامة أنور عكاشة في 27 يوليو 1941، وقدّم الكثير من الأعمال الأنجح في تاريخ التليفزيون المصري، من أبرزها: "ليالي الحلمية، الشهد والدموع، رحلة السيد أبو العلا البشري، أنا وأنت وبابا في المشمش، ضمير أبلة حكمت، أرابيسك، الراية البيضا"، ورحل عن عالمنا في 28 مايو عام 2010.