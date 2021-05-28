النبوي ونيللي ودرة.. 10 صور من حفل زفاف ابنة كاملة أبو ذكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت المخرجة كاملة أبو ذكري، مساء اليوم الجمعة، بحفل زفاف ابنتها أُبية الشيمي على الشاب عمر مجدي، في مدينة الجونة.

ونشرت الفنانة نيللي كريم، العديد من الصور من حفل الزفاف، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وحضر الحفل عدد من نجوم الفن أبرزهم: دُرة وزوجها هاني سعد وهالة صدقي وخالد النبوي ومصطفى درويش ومؤلفا مسلسل "بـ100 وش" عمرو الدالي وأحمد وائل وغيرهم.

وعلّقت نيللي على إحدى الصور قائلةً: "مبروك يا أم العروسة".

يذكر أن آخر أعمال كاملة أبو ذكري مسلسل "بـ100 وش" في رمضان 2020، وهو من بطولة آسر ياسين، نيللي كريم، مصطفى درويش وغيرهم، وإنتاج جمال العدل.