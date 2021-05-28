فن ومشاهير

"إنجاز جديد للكرة المصرية".. حكيم يهنئ الأهلي بكأس السوبر الإفريقي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

هنأ الفنان حكيم، النادي الأهلي وجمهوره بحصده بطولة كأس السوبر الإفريقي عقب فوزه على فريق "نهضة بركان المغربي" بهدفين دون رد.

وكتب حكيم، عبر حسابه على إنستجرام :"مبروك للنادي الأهلي الفوز بكأس السوبر الإفريقي.. إنجاز جديد للكرة المصرية.. كل سنة ومصر فرحانة، والليلة عيد".

والتقى الأهلي ونهضة بركان المغربي، مساء اليوم الجمعة، على استاد جاسم بن حمد بنادي السد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأحرز هدفي الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي كل من محمد شريف صاحب الهدف الأول، وصلاح محسن صاحب الهدف الثاني.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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