كيف علّق تامر عاشور بعد فوز الأهلي على نهضة بركان في السوبر الأفريقي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

علّق الفنان تامر عاشور، على فوز النادي الأهلي على نهضة بركان المغربي بنتيجة هدفين دون رد، على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة في مباراة السوبر الأفريقي.

وكتب عاشور، عبر حسابه بموقع "تويتر": "عمري ما أحب غير الأهلي".

وأحرز هدفي الأهلي محمد شريف في الدقيقة 57، وصلاح محسن في الدقيقة الـ82، ليتوج الأحمر بلقب السوبر الأفريقي.

وتُوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ9 في تاريخه على حساب الزمالك، فيما جاء تتويج فريق نهضة بركان بلقب الكونفدرالية على حساب فريق بيراميدز.