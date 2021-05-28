هكذا هنأ مصطفى شعبان الأهلي بعد تتويجه بالسوبر الأفريقي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

هنأ الفنان مصطفى شعبان، النادي الأهلي بعد فوزه على نهضة بركان المغربي بنتيجة هدفين دون رد، على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة في مباراة السوبر الأفريقي.

ونشر شعبان، صورة له ويرتدي خلالها "جاكت" يحمل شعار النادي الأهلي، وذلك عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلّق: "مبروك الأهلي.. مصر".

وأحرز هدفي الأهلي محمد شريف في الدقيقة 57، وصلاح محسن في الدقيقة الـ82، ليتوج الأحمر بلقب السوبر الأفريقي.

وتُوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب الزمالك، فيما جاء تتويج فريق نهضة بركان بلقب الكونفدرالية على حساب فريق بيراميدز.