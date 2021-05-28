سمير غانم يتصدر بوستر الدورة الرابعة لمهرجان شرم الشيخ السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشفت إدارة مهرجان شرم الشيخ السينمائي برئاسة الكاتب الصحفي جمال زايدة، النقاب عن بوستر الدورة الرابعة للمهرجان في دورته هذا العام.

وتصدر النجم الراحل سمير غانم بوستر الدورة الجديدة، تقديرًا لعطائه السينمائي والتليفزيوني على مدار 50 عامًا وضع خلالها البسمة على وجوه محبيه من الملايين في مصر والعالم العربي.

ومن جانبه، قال الكاتب الصحفي جمال زايدة، في بيان صحفي، إن عزاء الرئيس عبد الفتاح السيسي للراحل الكبير ينم عن تقدير كبير من الرئيس للفن الراقي الذي يقدمه النجوم والفنانات المصريين.

وأشار المخرج سامي محمد علي المدير التنفيذي للمهرجان إلى أن إدارة المهرجان قررت على غير العادة تصميم بوسترين إحداهما يعبر عن حال صناعة السينما في مصر والعالم التي مرت بظروف بالغة الصعوبة بسبب جائحة كورونا، حيث يعرض المهرجان قصصا إنسانية حدثت للبشر في أماكن مختلفة من العالم بخلاف البوستر الخاص بالنجم الكبير الراحل سمير غانم.

وأكد أشرف سرحان، المدير الفني للمهرجان، على ترتيب تكريم خاص يحضره نجوم مصر والعالم خلال أيام المهرجان يتضمن ندوة خاصة عن سمير غانم وفن الكوميديا، حيث سيتحدث أصدقاء ورفقاء الفقيد الكبير من الوسط الفني حول الدور الكبير الذي قدمه من خلال فن الإضحاك التلقائي في مسيرة طويلة بدأت بثلاثي أضواء المسرح ثم أدواره المختلفة على المسرح والإذاعة والتلفزيون .

ويشارك في الدورة الرابعة للمهرجان حوالي 26 دولة من مختلف أنحاء العالم، حيث يقدم المهرجان 4 مسابقات وهم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة والتسجيلية، ومسابقة الأفلام العربية، و مسابقة أفلام الطلبة.