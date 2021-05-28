كيف علّق نبيل الحلفاوي على تتويج الأهلي بالسوبر الأفريقي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

هنأ الفنان نبيل الحلفاوي، النادي الأهلي بعد فوزه على نهضة بركان المغربي بنتيجة هدفين دون رد، على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة في مباراة السوبر الأفريقي.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه بموقع "تويتر": "الأهلي فخر الكرة المصرية وصانع السعادة يتوج بالسوبر الإفريقي السابع ويستكمل رباعية الموسم الماضي دوري وكأس وبطولة إفريقيا والسوبر الإفريقي، باقي على الخماسية خطوة، السوبر المصري.. دايما في العلالي يا أهلي".

وأحرز هدفي الأهلي محمد شريف في الدقيقة 57، وصلاح محسن في الدقيقة الـ82، ليتوج الأحمر بلقب السوبر الأفريقي.

وتُوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب الزمالك، فيما جاء تتويج فريق نهضة بركان بلقب الكونفدرالية على حساب فريق بيراميدز.