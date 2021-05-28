المخ ينكمش.. إيناس عزالدين قلقة على حالة ابنها ووفاء عامر تتدخل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الفنانة المصرية إيناس عزالدين إنها تمر بلحظات عصيبة بعد تدهور حالة ابنها الصحية بعد فشل الجراحة التي أجراها بمنطقة المخ قبل شهرين.

وأشارت إيناس عزالدين إنها تتواجد حاليا رفقة نجلها داخل أحد مستشفيات القاهرة، حيث يجري أشعة رنين علي المخ للوقوف علي تطورات حالته الصحية بشكل أكبر.

وأوضحت أن طبيب ابنها المعالج أبلغها بضرورة دخوله غرفة العمليات خلال 24 ساعة على الأكثر، لافتة إلى أن مخ ابنها شهد انكماشاً بفعل تدفق سائل ناتج عن الصمام الذي تم تركيبه في المخ خلال الجراحة السابقة، حسب تصريحاتها لصحيفة "الوطن" المحلية.





وتابعت: "بدأت أعراض فشل الجراحة الأولى تظهر على (محمد)، بدوار مفاجئ وحالة من عدم الاتزان قبل يومين، وأرسلت التقارير الطبية المتعلقة بحالته إلى طبيب خارج مصر، وطالب بضرورة دخوله غرفة العمليات لإجراء جراحة جديدة، لا سيما أن هذا السائل تسبب في انخفاض ضغط المخ وتجمع دموي".





واستطردت: "الفنانة وفاء عامر فتحت خطوط اتصال مع عدد من الأطباء لاستشارتهم بشأن حالة ابني، وتوحدت الآراء حول ضرورة دخوله غرفة العمليات خلال الساعات القليلة المقبلة، والحقيقة أنني أود توجيه الشكر لوفاء عامر التي لا تدخر جهداً في سبيل مساعدتي ومساعدة ابني".



وناشدت إيناس عزالدين محبيها ومتابعيها بالدعاء لابنها لتجاوز هذه المحنة الصحية التي تؤلمها كأم، وتدفعها للدخول في نوبات بكاء شديدة علي مدار اليوم.