شكرا لقرائتكم خبر عن البطولة الجماعية تتفوق على النجم الأوحد فى الدراما والسينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خلال السنوات الأخيرة، يبدو أن الدراما المصرية سواء فى السينما أو التليفزيون بدأت فى الابتعاد عن ظاهرة البطل الأوحد، واتجهت للبطولة الجماعية، وبدأ يختلف مفهوم مساحة الدور، وأصبحت واحدة من الظواهر الإيجابية فى الدراما المصرية.

وفرضت ظاهرة البطولة الجماعية نفسها على الساحة الفنية حيث نجح صناع الدراما التليفزيونية فى أن يمنحوها مزيدًا من البريق من خلال مشاركتهم بأعمال فى شهر رمضان الماضى ليجمع كل عمل عددًا كبيرًا من النجوم الذين تخلوا فى المقابل عن ظاهرة البطولة المطلقة، لتتراجع هذه الظاهرة ولا يتمسك بها سوى عدد قليل من النجوم.





السينما

بمتابعة عدد من الأفلام التى صدرت خلال السنوات الأخيرة نجد عددًا من الأعمال التى اعتمدت على البطولة الجماعية على رأسها فيلم "الممر" من بطولة الفنان أحمد عز ويشاركه البطولة نخبة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم الفنانة هند صبري ومحمد فراج وأحمد رزق وأسماء أبو اليزيد، إياد نصار، أحمد فلوكس، أحمد رزق.

وسبق "الممر" فيلم "أولاد رزق" من بطولة أحمد عز، أحمد الفيشاوى، عمرو يوسف، محمد ممدوح، سيد رجب، أحمد داوود، كريم قاسم.

ومؤخرا جاء فيلم "وقفة رجالة" من بطولة النجوم ماجد الكدوانى، بيومى فؤاد، سيد رجب، شريف الدسوقى، وأيضا فيلم "شاومينج" من بطولة بيومي فؤاد، وصلاح عبد الله، وأحمد سلطان، وتوني ماهر، وحامد الشراب.

وفى موسم سباق أفلام عيد الفطر لعام 2021، جاء فيلم "ديدو" أيضا بطولة جماعية بمشاركة كريم فهمى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، أحمد فتحى.





الدراما التليفزيونية

البطولة الجماعية أيضًا وجدت مكانا لها داخل الدراما التليفزيونية وأصبحت صاحبة اليد العليا، وبمتابعة الأعمال الدرامية خلال الأعوام الماضية نجد سيطرة البطولة الجماعية على عدد كبير من الأعمال الدرامية، فى مقابل عدد أقل للأعمال صاحبك البطل الأوحد، وهناك عدة نماذج منها مسلسل "لعبة نيوتن" الذى قام ببطولته النجمة منى زكى والنجوم محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد.

كذلك جاء مسلسل "القاهرة كابول" من بطولة عدد من ألمع النجوم منهم طارق لطفى، حنان مطاوع، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، نبيل الحلفاوى.

كما جاء أكثر من عمل بطولة ثنائية على راسهم مسلسل "الاختيار 2" بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، وعدد من كبار النجوم منهم إياد نصار، ماجد الكدوانى، رياض الخولى.

كذلك مسلسل "هجمة مرتدة" للنجمين أحمد عز وهند صبرى، ويشارك فى بطولته صلاح عبد الله، ماجدة زكي، هشام سليم، محمود البزاوي، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعة.