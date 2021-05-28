بإطلالة تجمع الأنوثة والقوّة.. كارول سماحة متألقة في جلسة تصوير جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تتصدّر النجمة اللبنانية كارول سماحة غلاف مجلة “لها” للعدد الحالي، بجلسة تصوير جديدة عقدتها مؤخرًا خلال زيارتها إلى لبنان.

وتتألق كارول سماحة على صفحات المجلة بإطلالات كاجوال عصرية في صور التُقِطَت لها في الطبيعة. وتجمع كارول في صورها الجديدة بين الأنوثة والقوّة، فنالت هذه الصور إعجاب المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي.

من جهة أخرى، تنتهي كارول في الأيام المقبلة من وضع لمساتها الأخيرة على أغنية جديدة، ستطرحها بموسم الصيف في تعاون جديد يجمعها مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بعد النجاح الكبير الذي حققاه في أغنيتي “Bon Voyage” و”شكرًا”.

وكانت كارول قد أصدرت مؤخرًا أغنيتين جديدتين، الأولى بعنوان “شكرًا” من كلمات أحمد مرزوق وألحان Yusuf Demirkol وتوزيع دياب ميقري وإنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، والثانية بعنوان “حياتي” تعاونت من خلالها مع “دي جي” يوسف ومغني الراب العالمي لارتيست والرابر الكويتي دافي، أما شارة مسلسل “ضد الكسر” فهي بعنوان “اللي خان” ومن كلمات د/ مدحت العدل وألحان أحمد العدل.