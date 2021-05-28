هاني شاكر يحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أعلن الفنان المصري هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، خبر حصوله وزوجته على الإقامة الذهبية من إمارة دبي، وذلك عبر حساباته على السوشيال ميديا.

وقد نشر الفنان هاني شاكر صوراً له مع زوجته بعد حصوله على الإقامة الذهبية عبر حسابات على «تويتر» «فيسبوك» و«انستقرام»، وأرفقها بتعليق: «كل الشكر والتقدير لدولة الإمارات الحبيبة على هدية الإقامة الذهبية لي ولزوجتي، وتمنياتي لدولة الإمارات الحبيبة شعبا وحكومة بدوام النجاح والازدهار”.

وتمنح التأشيرة الذهبية للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة، بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين.

من ناحية أخرى، تعاون النجم هانى شاكر مع الموزع يوسف حسين في أغنية جديدة بعنوان “وأنت غايب” وهي أغنية باللهجة الخليجية من كلمات الشاعر خالد بن معمر، ألحان محمود حسن، ميكس وماستر إسلام غلاب القبطان، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يعد هذا هو التعاون الأول بين الموزع يوسف حسين الشهير بمهاب وبين الفنان الكبير، ومن المتوقع أن تجمعهما أعمال قادمة مع مجموعة من صناع الموسيقى مثل الفنان شريف صبرى ونور مرشدى وغيرهم.