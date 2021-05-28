من هو وديع الذي سيواجه جبل شيخ الجبل في “الهيبة 5″؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: بدأ النجم السوري عبد المنعم عمايري تصوير دوره في الموسم الخامس والأخير من مسلسل “الهيبة” للمخرج سامر البرقاوي وإنتاج مجموعة الصباح للمنتج صادق الصباح.

وسيؤدي عمايري في العمل شخصية وديع وهو الشخص الذي سيكون خصم “جبل شيخ الجبل” الذي يؤدي دوره النجم السوري تيم حسن بطل العمل.

وديع وبحسب بعض المصادر سيكون مواجهاً لجبل شيخ الجبل وسيتضمن العمل مواجهات قوية ومعارك كبيرة بينهما. وقالت المصادر إن عمايري سيظهر بشكل مختلف وسيكون لون شعره أقرب إلى الأبيض.

يُشار إلى أن صناع مسلسل “الهيبة” يتكتمون على العمل بشكل كامل ولا توجد أي تسريبات بخصوص قصة الجزء الخامس والأخير من المسلسل.