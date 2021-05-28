كانت ضحية مثلها.. بريتني سبيرز تُكرّم الأميرة ديانا “وسط عاصفة من الجدل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أشادت بريتني سبيرز في وقت مثير للاهتمام بالأميرة ديانا بمنشور في “إنستغرام” يوم الخميس، وسط الانتقادات المتجدّدة حول مقابلة بانوراما الشهيرة التي أجرتها الأميرة مع محطّة “بي بي سي” عام 1995 في ظل ظروف مشكوك فيها، قائلةً إنّ المحطّة استغلت الأميرة الراحلة.

بدأت بريتني في الكتابة إلى متابعيها الذين يبلغ عددهم 29.9 مليوناً، معلّقةً على صورة كلاسيكية لديانا التي توفيت بشكل مأساوي في حادث تصادم سيارة عام 1997: “لم ترغب أبداً في أن تكون ملكة”.

فتماماً مثل ديانا، وجدت بريتني أيضاً أنّ حياتها المضطربة أصبحت محور برنامج تلفزيوني جديد في “البي بي سي”، بعد إصدارهم الفيلم الوثائقي المثير للجدل The Battle For Britney: Fans Cash And A Conservatorhip في وقت سابق هذا الشهر.

وانتقدت بريتني الفيلم الوثائقي بنفسها ووصفته بـ”النفاقي” في منشور سابق. وتابعت النجمة في تكريمها لديانا قائلة: “أرادت أن تكون قلب الناس! لقد كانت أكثر من مجرد راقية… كانت عبقرية من الطريقة التي كانت تتحدث بها إلى الطريقة التي ربّت بها أطفالها”.

وأضافت: “وأجمل ما فيها أنها كانت تنسى عظمة قوتها! 750 مليون شخص شاهدوا زفافها على التلفاز! سيتم تذكرها دائماً على أنها من أهم وأروع النساء في التاريخ”.

وتخوض سبيرز حالياً معركة وصاية مع والدها جيمي سبيرز، الذي لا يزال يتمتع بالسيطرة الكاملة على حياتها، على الرغم من كونها امرأة ناضجة وأماً لطفلين.