بعد ارتكابه عدّة اعتداءات جنسية.. طلب الإفراج عن بيل كوسبي لعدم مشاركته في برامج العلاج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: بعد ارتكابه عدّة جرائم مرتبطة بالاعتداء الجنسي، أعلنت الشرطة بولاية بنسلفانيا الأميركية أنه لن يتم إطلاق سراح بيل كوسبي (83 عاماً) من السجن في أي وقت قريب.

يقضي الممثل حالياً مدة من ثلاثة إلى عشرة أعوام في سجن ولاية بنسلفانيا الأميركية بعد إدانته بالاعتداء الجنسي في عام 2018، وحُرم مؤخراً من إمكانية الإفراج المشروط بكفالة بعد ما يقرب من ثلاثة أعوام من قضاء عقوبته، بحسب موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

وقد رفض مجلس الإفراج المشروط طلب كوسبي في 11 أيار (مايو) بسبب عدم مشاركته في برامج العلاج المخصصة لمرتكبي الجرائم الجنسية والوقاية من العنف، كما أشار المجلس إلى ورود ردود فعل سلبية عنه من إدارة الإصلاحيات.

وكان كوسبي أول المشاهير الذين خضعوا للمحاكمة بعد انتشار حملة #MeToo للحديث عن الجرائم الجنسية ومرتكبيها من المشاهير، وأدين بتخدير واغتصاب أندريا كونستاند، لاعبة كرة السلة المحترفة السابقة في عام 2004.

واستأنف كوسبي إدانته، مستشهداً بعدة أخطاء مزعومة من قاضي المحاكمة في قضيته، لكن محكمة الاستئناف أيدت حكمه في كانون الأول (ديسمبر) 2019، حيث قبلت المحكمة العليا في بنسلفانيا استئناف كوسبي في حزيران (يونيو) 2020، مما أثار احتمال إلغاء الحكم في المستقبل.

ويقضي حالياً عقوبته في مؤسسة إصلاحية حكومية في فينيكس، وهو سجن حكومي بولاية بنسلفانيا، حتى يكون مؤهلاً للإفراج المشروط في أيلول (سبتمبر) بعد أن أمضى الحد الأدنى من عقوبته وهو ثلاثة أعوام. ولكي يتم النظر في أمر الإفراج المشروط، لا يحتاج كوسبي سوى لإكمال برنامج العلاج، ولكن يجب أن يحتفظ بـسجل سلوك جيّد.