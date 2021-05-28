ليلى علوي تقتحم الكوميديا بـ”ماما حامل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: فاجأت النجمة المصرية ليلى علوي جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بتغيير جلدها التمثيلي عبر بوابة الكوميديا، من خلال مشاركتها في فيلم “ماما حامل”، رفقة الفنان بيومي فؤاد.

ونشرت علوي عبر حسابها في “انستغرام” الإعلان التشويقي للفيلم، وعلّقت: “ماما حامل.. جبت الببرونة معاك؟.. جبت البامبرز معاك؟ الإعلان الرسمي لفيلم ماما حامل.. 2 يونيو بجميع دور العرض”.

وعبر المتابعون عن إعجابهم بالفيلم، وتحمسهم لمشاهدته، خصوصاً أنَّها التجربة الكوميدية الأولى للفنانة ليلى علوي. وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول أسرة ميسورة الحال تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، بعد أن تكتشف الأم أنَّها حامل بطفلها الثالث.

“ماما حامل” من بطولة: ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد سلام، محمد ثروت، نانسي صلاح، هدى المفتي، وسامي مغاوري، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.