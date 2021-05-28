الفيلم الجديد للمخرج ويس أندرسون سينافس في مهرجان كان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيعرض فيلم ويس أندرسون الجديد "ذي فرينش ديسباتش" في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي في تموز/يوليو كما أعلن المنظمون، الجمعة.

وكتب المنظمون على صفحة المهرجان الرسمية في تويتر "سيقدم العرض الأول لهذا الفيلم الذي كان من المقرر أن يعرض في مهرجان كان 2020" الذي ألغي بسبب الإغلاق الأول في فرنسا "في نسخة كان 2021".



ويجمع الفيلم الذي صوّر في أنغوليم في جنوب غرب فرنسا، مجموعة من النجوم أبرزهم بيل موري، الممثل المفضل للمخرج وتيلدا سوينتون تيموثي شالامي وأدريان برودي وليا سيدو وماثيو أمالريك.





وهذا الفيلم الثالث الذي يعلن عرضه في كان. وسيتم الكشف عن اللائحة الرسمية المرتقبة للأفلام المؤهلة للمسابقة الخميس 3 حزيران/يونيو خلال المؤتمر الصحافي التقليدي.

يقام المهرجان هذه السنة من 6 إلى 17 تموز/يوليو في قصر المهرجانات عند جادة لاكروازيت بعد أن تكون معظم القيود الصحية المفروضة في فرنسا رفعت ومنها تلك التي تحدد عدد الحاضرين.

وتأكدت حتى الآن مشاركة فيلمين في المسابقة هما "أنيت" للمخرج ليوس كاراكس، من بطولة ماريون كوتيار وآدم درايفر، وهو يُعرض في افتتاح المهرجان، و"بينيديتا" للمخرج الهولندي بول فيرهوفن مع فيرجيني إيفيرا.