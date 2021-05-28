تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

بدأت الحالة الصحية للفنانة القديرة دلال عبد العزيز في التحسن بشكل ملحوظ.

وكشف مصدر مقرب من الفنانة الكبيرة، في تصريحات خاصة لموقع"الخليج 365"، إن حالة الفنانة دلال عبد العزيز مستقرة وأصبحت في تحسن كبير.

وكان الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، قد كشف أن نتيجة مسحة كورونا الأخيرة للفنانة دلال عبدالعزيز سلبية، إلا أنها ما زالت في المستشفى.

وغابت الفنانة دلال عبد العزيز عن جنازة زوجها الفنان سمير غانم الذي رحل عن عالمنا مؤخرا ، وشيعت جنازته يوم الجمعة الماضي، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.