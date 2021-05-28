محمد العدل عن والد كريم عبد العزيز: "أجدع شخصية ومعلم أجيال وأجيال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجه المنتج محمد العدل، رسالة إلى المخرج الكبير محمد عبد العزيز الذي تعرض مؤخرا للإصابة بفيروس كورونا ونقل على إثرها إلى المستشفى.

وكتب العدل، عبر حسابه على فيسبوك: "الأستاذ/ محمد عبد العزيز.. هتعدي وهترجع لنا زي الفل.. دعواتكم للأستاذ الذي أسعدنا جميعا بما قدمه لنا من أفلام ومسرحيات".

وأضاف: "دعواتكم لصاحب أرق قلب وأجدع شخصية ومعلم أجيال وأجيال من مخرجينا العظام .. في انتظار عودتك يا أستاذ".

وكان الفنان كريم عبدالعزيز، قد طمأن الجمهور على حالة والده الصحية، عقب إصابته بفيروس كورونا.

وكتب كريم، عبر حسابه على "فيسبوك": "حالة الأستاذ المخرج الكبير محمد عبدالعزيز الصحية مطمئنة جدا. الحمد لله تماما، رغم الإصابة بكورونا، ولكنه الآن في مرحلة العزل، ويتمتع بالصحة والعافية والحمد لله".

وأضاف: "رجاء عدم ترويج أي شائعات عن حالته الصحية من أي فرد، وإن شاء الله بدعواتكم ربنا يتم عليه الشفاء العاجل ويعود لأسرته ومحبيه".

وأخرج محمد عبدالعزيز، العديد من الأفلام السينمائية. ولد في 7 أغسطس عام 1940، وهو والد الفنان كريم عبدالعزيز، وشقيق المخرج عمر عبدالعزيز.

المخرج محمد عبدالعزيز يشكل علامة مهمة في مجال الكوميديا، فقد اعتبره النقاد خليفة للراحل فطين عبدالوهاب، ومنذ بداية مشواره الفني في السبعينيات حقق إنجازات في الكوميديا الاجتماعية رسخت اسمه في عالم السينما.

ومن أهم أعماله: أفلام "عصابة حمادة وتوتو" و"خلى بالك من عقلك" و"بكيزة وزغلول".