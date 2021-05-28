صورة| لقاء الخميسي تستعيد ذكريات مسلسل "شباب أون لاين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

استعادت الفنانة لقاء الخميسي ذكريات مسلسل "شباب أون لاين"، الذي عُرض عام 2002.

ونشرت لقاء صورة تجمعها بأبطال العمل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"شباب أون لاين".

وظهر في الصورة بجانب لقاء كل من الفنان أمير كرارة، بشرى، رياض جوهر، شريف حمدي، العمل من إخراج هالة خليل.

ومن ناحية أخرى شاركت لقاء الخميسي في مسلسل "ضد الكسر"، الذي عُرض رمضان الماضي 2021، بطولة نيللي كريم، مصطفى درويش، محمد فراج، سيناريو وحوار مدحت العدل وإخراج أحمد خالد وإنتاج العدل جروب.