بصحبة والده.. أول ظهور لنجل شريف دسوقي في المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

ظهر آدم شريف دسوقي نجل الفنان شريف دسوقي بصحبة والده الذي يتواجد حاليا في مستشفى دار الشفاء، بعد إجرائه عملية جراحية أدت إلى بتر قدمه.

ونشر إبراهيم الفرن أحد أصدقاء الفنان شريف دسوقي، صورة "شريف وآدم" عبر حسابه على فيسبوك، وعلق :"شريف دسوقي وآدم شريف دسوقي، وأحلى صباح الخير".

وأجرى الفنان شريف الدسوقي، عملية بتر لساقه وذلك بعد إصابته في تصوير أحد الأفلام في قدمه، والتي أدت إلى مضاعفات بسبب مرض السكري.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أكدت نقل الفنان شريف دسوقي من مستشفى بمحافظة الإسكندرية إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة، لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة له.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، فى بيان صحفي، أنه تم نقل الفنان شريف دسوقي بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين، مؤكدًا أنه تم مناظرة حالته الصحية فور وصوله مستشفى دار الشفاء من قبل فريق طبي يضم استشاريين في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، والباطنة، وأمراض السكر، وإجراء كافة الفحوصات الطبية لاستكمال علاجه على نفقة الدولة.

وأكد "مجاهد" أن الدكتورة هالة زايد تتابع تطورات الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي عن كثب وما يتم تقديمه من خدمات طبية له، وكذلك الاطلاع على التقارير الخاصة بالحالة الصحية له بشكل دوري.

شريف دسوقي من مواليد الإسكندرية، أخرج عددًا من المسرحيات منها مسرحية "ليس إلا" التي قدمها مع فرقة "براح"، وتميز في فن الحكي حتى وصل لدرجة "حكاء"، مما ساعده على الارتجال ضمن أحداث "ليل خارجي" 2018 والذي فاز عنه بجائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة السينمائي.

وحقق شريف دسوقي، نجاحا كبيرًا في موسم رمضان 2020 من خلال تجسيده شخصية "سبعبع" في مسلسل "بـ100 وش" مع نيللي كريم وآسر ياسين.

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف الدسوقي فيلم "وقفة رجالة" مع النجوم ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، سيد رجب، ومحمد سلام، من تأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد الجندي.

كما شارك في رمضان المنصرم في مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع الفنان يحيى الفخراني.